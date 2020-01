Evviva Salvini!

Matteo Salvini, bývalý minister vnútra Talianska. Uznávaný medzi Slovákmi. Nositeľ agendy boja proti nelegálnej imigrácii a zachovanie tradičnej rodiny. Čo sa medzi Slovákmi o ňom nevie? A prečo ho považujú za fašistu?

Liga Severu!

Medzi rokmi 1989 až 1991 vzniká v Taliansku politické hnutie „Lega Nord per l’indipendenza della Padania“ (Liga Severu za nezávislosť Padánie) alebo v skratke Lega Nord (Liga Severu). Hnutie vzniká na podnet lídrov politických strán pochádzajúcich zo severných regiónov Talianska. Ich cieľom je presadzovanie a zrealizovanie myšlienky nezávislosti severu Talianska od stredných a južných regiónov tejto krajiny. Prečo niekto prišiel s takouto myšlienkou? V Taliansku vládne rivalita medzi juhom a severom. Je to veľmi podobná rivalita, ktorá existuje na Slovensku medzi východom a západom. Juh je málo rozvinutý, sever zase ponúka viac pracovných príležitostí a rozvojovo je na tom o mnoho lepšie než južné regióny. Nachádza sa tu nesmierne veľa fabrík, ktoré na juhu takmer celkom chýbajú. Títo politici ponúkajú názory, že juh vždy bol a bude problémom pre celkový ekonomický vývoj krajiny. Ako povedal, verejne a bez hanby sám Matteo Salvini, súčasný predseda Ligy Severu, (ospravedlňujem sa za túto dávku vulgarizmov): „Naozaj som sa už na*ebal na mladých (ľudí) z juhu! Naozaj nech sa idú po*ebať mladí z juhu, ktorí nerobia holý k*kot od rána do večera.“

Keďže juh Talianska má počas roka viac slnečných a teplých dní, tieto regióny sú nevyhnutne bohatým zdrojom tejto krajiny v oblasti hospodárstva. Pestuje sa tu veľa ovocia, citrusov, zeleniny. Kto chodil, najmä v deväťdesiatych rokoch do Talianska na brigádu, pravdepodobne pracoval na pomarančových či paradajkových plantážach na Kalábrii. Problém je tiež ten, že južné regióny sú dlhodobo politicky zneužívané na stranícke kampane a nikto, naozaj nikto, neprichádza s konkrétnym riešením na problémy, ktoré tento región trápia: vysoká nevzdelanosť (vyše tretina občanov juhu Talianska nemá ani len maturitnú skúšku), vysoká kriminalita, pôsobenie mafie, chudoba. Päť miliónov Talianov, prevažne z juhu Talianska, žije pod hranicou chudoby.

A teda: sever Talianska je veľmi industriálny, juh je zase hospodársky. Jeden región je nevyhnutný k prežitiu toho druhého, preto je myšlienka odtrhnutia sa od juhu nezmyselná, nezodpovedná a populistická. To, čo je dôležité, sú konkrétne riešenia problémov a nie útek od nich.

Extrémista.

Keď sa pozrieme na vyjadrenia Mariána Kotlebu z minulosti, je nám na smiech to, ako rýchlo dokázal zmeniť rétoriku z ‘‘extrémnej‘‘ na ‘‘relatívne miernu‘‘. Toto je aj prípad Salviniho. Vyššie uvedený výrok o mladých z juhu vyslovil v roku 2013 počas Kongresu Mladých Severanov, a teda v čase, kedy len sníval o tom, že sa stane poslancom hornej komory Talianskeho parlamentu, nie dokonca členom vlády, vicepremiérom a ministrom vnútra. Ako napredoval vo svojej politickej kariére, musel svoj jazyk umierniť. V opačnom prípade by sa zrejme tak vysoko nedostal.

Salviniho politické (ne)riešenia.

V roku 2004 až 2006 zastával Salvini post europoslanca. V roku 2006 bol v europarlamente nahradený, nakoľko kandidoval v komunálnych voľbách v Taliansku, kde bol zvolený. Tieto dve funkcie sú nezlučiteľné, preto sa rozhodol vzdať sa mandátu europoslanca. Za tieto dva roky, počas ktorých poberal plat europoslanca, sa radil k poslancom s najviac absenciami. Nechodiť do práce a poberať plat je výsmech Európskych platiteľov dane, z ktorých sú platy europoslancov ‘‘financované“.

Už dlhodobo sa Salvini radí medzi euroskeptikov a zastáva názor, že Taliansko by malo zrušiť euro, opustiť EÚ či Nato. Samozrejme, že je veľakrát počuť z jeho úst to, že chce zmeniť Európsku Úniu. V súčasnosti je to potrebné, lebo indiferentnosť EÚ k určitým problémom, nás priviedla k Brexitu, avšak žiadne konkrétne, vecné a zmysluplné riešenie na súčasné problémy EÚ, Salvini nepredkladá. Namiesto toho populisticky vykrikuje, ako nás chce EÚ zotročiť. Nevedno, čo za týmto výrokom má na mysli.

Vysvetlime si tento jeho absurdný postoj na príklade. A síce povedať to, že v školstve sú problémy, že ho treba reformovať je naozaj pekné. Aspoň si všímame, že tento problém mnohých trápi. Ale vie niekto ponúknuť aj vecné a konkrétne riešenie? Povedať, že máme problém, vie každý normálne zmýšľajúci. Navrhnúť riešenie už nevie nikto alebo málokto a medzi tých ‘nikto‘ sa Salvini radí na prvú priečku.

Po ďalšie. V čase, kedy zastával post ministra vnútra, bol Salvini v rámci série cca desiatich rokovaní, spolu s Nemeckom, Francúzskom či Španielskom, pozvaný za jeden stôl, aby sa riešila otázka nelegálnej imigrácie. Dostavil sa na tri. Na tri rokovania z desiatich! Preto je legitímne opýtať sa nasledovné: „Ako môže niekto vykrikovať, že máme problém s imigrantmi, no keď je pozvaný k tomu, aby sa vecne vyjadril a predložil návrh na riešenie, odmietne?“ Ale čo je horšie, odmietol to argumentom: „Urobil som to z protestu!“? Bravissimo!

A ako vyriešil Salvini problém s imigrantmi? Dal zatvoriť prístavy. Tu treba povedať, že toto je niečo, čo urobili aj iné Európske krajiny. Perfektné riešenie v každom prípade. Kto si teraz vezme na zodpovednosť všetky tie životy, ktoré v Stredozemnom mori vyhasli? No na druhú stranu treba konštatovať, že prijať všetkých nie je práve najšťastnejšie riešenie. Migračná kríza a názorová polemika v tom, či je dobré alebo nie prijať migrantov je niečo, čo sa v jednom blogu nedá rozobrať. Preto tento aspekt nechávame bokom.

Minister Salvini.

Od roku 2018 do roku 2019 zastával Salvini post Ministra vnútra Talianska. A aj do tejto funkcie prizval svoju ‘úchylku‘ sa do práce nedostaviť. Je pochopiteľné, že často je potrebná prítomnosť ministra v teréne, aby sa vyriešilo niečo, čo sa z kancelárie nedá vyriešiť. No čo je trošku prehnané je to, že vidieť Salviniho v miestnostiach ministerstva, či v jeho kancelárii, bola asi taká vzácnosť, ako uvidieť yetiho. Rozprávame o človeku, ktorý sa prezentuje ako veľký líder, ochranca Taliana, jeho kultúry a budúcnosti. Naša kultúra je základom toho, čím sme a čo si treba vážiť, chrániť, zveľaďovať. Je to niečo, čoho sa netreba vzdávať. Bez rešpektu k minulosti a vlastnej kultúre, neexistuje dobrá budúcnosť. Toto nie je snaha o zosmiešnenie pozitívneho postoja k vlastnej kultúre, ale snaha poukázať na nekompetenciu politika, ktorý niečo také prezentuje populisticky a len v osobnom záujme. Týmto postojom vrhá zlé svetlo na tých, ktorí si vlastnú kultúru vážia, a v neposlednom rade dáva týmto všetkým univerzálnu nálepku: si ochranca vlastnej kultúry = si extrémista.

To, čo mu nalomilo vez nebola jeho pracovná dochvíľnosť, ale jeho nezodpovedné výroky z minulého leta, či kauza financovania Ligy Severu zo strany z Ruska. Tento fakt opakovane odmietol vysvetliť premiérovi Contemu. Jeden z čelných predstaviteľov Ligy Severu, Gianluca Savoini, sa stretol s tromi Rusmi, ktorí sú blízki Putinovi, aby prevzal finančné dary pre Ligu Severu s cieľom „vytvorenia NOVEJ Európy, blízkej Rusku.“ A zrejme to aj malo svoj efekt. Posledné eurovoľby vyhrala Liga Severu so ziskom viac ako 34% hlasov. Mimochodom, v radoch Salviniho strany môžeme nájsť ľudí či poslancov, ktorí schvaľujú okupáciu Krymu zo strany Ruska.

Môj národ.

Počas leta minulého roka sa v Taliansku rozpútala vládna kríza. Spúšťačom bol Salvini. Čo také vážne sa stalo? Prihovoril sa občanom z jedného balkóna. Samozrejme, že na tom nie je nič zlé. Problém je však ten, že z toho balkóna rečnil kedysi Mussolini. A problém je aj v štýle, ktorým sa prihováral. Použiť výraz: “Môj národ“, a pokračoval vo svojom prejave slovami: „Poďme k urnám, aby sme mali PLNÚ MOC, lebo bez plnej moci neurobíme nič‘‘, je trošku exces. Toto sú takmer do bodky rovnaké slová, ktoré Mussolini vyriekol v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Mať plnú moc, znamená konať bez limitov. A konať bez limitov, je v súčasnom ústavno-právnom systéme niečo nepredstaviteľné a neprijateľné. Taktiež môžeme spomenúť to, ako sa jeden večer prihováral ‘‘jeho národu‘‘ cez Facebook, kde vysvetľoval, že sa odvolá proti rozsudku Ústavného súdu v určitej kauze, ktorá sa ho týkala. Toto je ďalší prejav jeho nekompetencie. Ako bývalý minister ‘‘jeho krajiny‘‘, by mohol poznať aspoň Ústavu, kde sa v 137. článku píše, že nie je možné sa odvolať proti rozsudkom Ústavného súdu. Keď chýbajú základné vedomosti, tak aspoň logika: „Ku komu sa chce odvolať, keď je raz Ústavný súd posledným súdom, ku ktorému sa dá obrátiť, a ktorý má posledné slovo?“

Jeho výroky o tom, že chce plnú moc si všimol premiér Conte, ktorý je mimo iného profesor práva. V lete, po hore uvedených výrokoch, požiadal predsedkyňu hornej komory Talianskeho parlamentu o možnosť sa vyjadriť k aktuálnemu politickému dianiu. Conte viac ako pol hodiny vecne poukazoval na posledné, nie veľmi šťastné, politické kroky Salviniho, ktorý sa nezmohol na viac, ako na trápne ksichtíky. Žiaden vecný protiargument, samozrejme, nepredložil. Bola to jednoducho politická samovražda. Po niekoľkých dňoch nasledoval pád vlády a koniec Salviniho ministrovania.

https://www.youtube.com/watch?v=gpB6_XUprAU&t=1117s (Výstup premiéra Conteho k výrokom Salviniho - pre jazykovo zdatných)

On nemôže byť fašista! Veď je predsa za tradičnú rodinu!

Fašizmus je Talianske slovo. Fašizmus de facto vznikol v Taliansku. Ak nepočítame Rusko, Taliansko je prvou Európskou krajinou, kde sa uplatnil v minulom storočí autoritarizmus. Hitler sa veľmi inšpiroval Mussolinim, a boli to práve lietadla Talianskeho, už fašistického, štátneho letectva, ktoré pomohli Franciscovi Francovi dostať sa z Maroka do Španielska a začať tak občiansku vojnu v Španielsku.

Fašizmus je ideológia, ktorá vyvyšuje národného ducha, ducha národnej kultúry a dokonca jeho jazyka. Kladie dôraz na to, aby národ vo svojej čistote prosperoval ekonomicky, kultúrne a politicky. A na to, aby vo všetkých týchto bodoch prosperoval, potrebuje Taliana! Nie len tak nejakého Taliana. Potrebuje Taliana, ktorý sa narodil v Taliansku, má rodičov Talianov a pochádza z talianskej kultúry. A ako sa dá dôjsť k ‘‘novému Talianovi‘‘? Tak, že sa bude podporovať rozvoj tradičnej rodiny. Predsa homosexuálny pár jemu, ako ‘‘vodcovi‘‘, nedá to čo potrebuje. Prezentovanie tradičnej rodiny je preto, logicky a žiaľ, aj fašistická agenda.

Ale v tom, čo niekto prezentuje ako svoju politickú agendu, je potrebná aj zásadovosť. Matteo Salvini sa stihol už raz rozviesť. Preto je na mieste sa opýtať: „Aká je jeho zásadovosť a dôveryhodnosť?“ Asi taká istá ako tá, ktorú prezentuje Kollár, beťár Danko, Kotleba, Kiska, či mnohí poslanci a predstavitelia strán Smeru či dokonca KDH. O agendách SAS či PS/Spolu netreba ani rozprávať.

Preto je dôležité nie len žiť v tradičnej rodine, ale aj presadzovať a žiť jej jednotu a nerozlučiteľnosť. V opačnom prípade sú akékoľvek slová nedôveryhodné, smiešne, trápne.

Je dôležité chrániť tradičnú rodinu. Nikto nespadol z neba len tak. Nikoho nedoniesol bocian ako to hovoríme deťom. Každý z nás sa narodil. A narodil sa jednej žene a jednému mužovi. Čo je ale hrozné, je vidieť, že túto agendu znásilňujú nekompetentní politici ako Salvini, a vrhajú tým zlé svetlo na všetkých tých, ktorí si tieto hodnoty vážia.