Arbeit macht frai. Už nikdy viac.

Často počujeme, aké je dôležité nezabudnúť a pripomínať si to strašné zlýhanie, ktorým sme si ako Európska civilizácia prešli. Často počujeme, že holokaust je niečo, čo sa už nikdy nemôže stať.

Masové vyvražďovanie je niečo, čo sa v dejinách ľudstva stalo niekoľkokrát, a v mnohých podobách.

Genocída je ako choroba. Je to ako mor, ktorý naprieč storočiami putuje a hľadá nejaký národ ako svoju obeť. Hľadá jeho labilnú a skorumpovanú myseľ, v ktorej by sa usadil. Nenávisť je jej prvý prejav. A až keď sa ním národ nakazí, až kým ten “mor“ skončí s tým, čo začal, sa národ stane imúnnym. Ten horor, nepredstaviteľný a strašný horor, ktorý tí, čo zažili na vlastnej koži a videli na vlastné oči, je protilátkou pre nastávajúce generácie. Ich svedectvá sú to, čo má z našich deti urobiť lepšími a civilizovanejšími.

Dobre. Tí, ktorí to zažili, už temer všetci pomreli. Oni osobne nám už nesvedčia. A my, aj keď máme možnosť si to rôznymi spôsobmi vypočuť, to odmietame. Pretože to je príliš kruté na to, aby sa to dalo počúvať. Prešlo 75 rokov od kedy Auschwitz bol oslobodený a v Parlamente máme tých, ktorí neveria, že sa holokaust stal. Ale čo je horšie, sú to tí, ktorích sme si tam sami zvolili. Niektorí v dobrej a naivnej viere, že to tu dajú do poriadku, a iní zas vedome a možno aj zlomyseľne. Je to o našej zodpovednosti udržať spomienku na to, čo sa stalo, živú. Hlavne, keď počuť tých “náckov”, ako sa na námestiach zdravia: „Na stráž!“.