Prečo je dôležité voliť?

Čo vyjadruje toto dôležité právo, ktoré je základom každej demokratickej spoločnosti? Je konkrétným vyjadrením spoločenskej povinnosti každého občana Slovenska.

Na otázku, prečo voliť, som aj ja sám dlho hľadal odpoveď. Mal som to šťastie, že moja trieda, ktorú som v Taliansku navštevoval na strednej škole, bola veľmi silno politicky orientovaná. Naši učitelia si to všimli, a preto boli mnoho krát naše hodiny sprevádzané nekonečnými politickými diskusiami. Bol rok 2018 a v Taliansku sa blížili parlamenté voľby. Aj tam, ako u nás, majú občania na politiku podobný, ak nie ten istý názor. Počas jednej debaty na hodine talianskej literatúry sa môj spolužiak, ktorý mohol ísť po prvý krát voliť, vyjadril, že voliť nepôjde. Lebo spomedzi všetkých kandidátov niet koho voliť. Prečo? Pretože sú všetci rovnakí a neoplatí sa dať niekomu hlas, keď v podstate je to len o tom, aby sa vybralo menšie zlo.

Na to sa náš profesor postavil a vysvetlil nám to celkom pekne:

„Z Ústavy, každému jednému z vás, vyplýva jedno dôležité právo, ktorému sa dnes nedáva žiadna hodnota, a ktoré je výsledkom veľa pretečenej krvi a potu. A ním je samozrejme právo voliť. Skrze toto právo vyjadrujeme konkrétnym spôsobom náš názor a ovplyvňujeme chod spoločnosti na najbližšie štyri roky. Samozrejme, ktokoľvek sa môže rozhodnúť ísť nevoliť. Nikto ho nebude v deň volieb čakať so zbraňou pri dverách, aby ho prinútil ísť k urne, či mu dokonca povedal, komu to má hodiť... Čo však hovorí ten, ktorý neide voliť? Úplne jednoduchú vec. A tou je v podstate to, že prijíma akúkoľvek vládu, ktorá po voľbách vzíde so všetkými následkami (pozitívnymi aj negatívnymi), ktorá táto vláda so sebou prinesie. Zaujme stanovisko, že sa mu páčia všetky politické strany, ktoré súťažia o priazeň občana, a že v poslednom rade nie je na mieste, aby sa takýto občan sťažoval, keď ‘‘jeho‘‘ nová vláda prijme rozhodnutie, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvní jeho život, alebo život spoločnosti, ktorej je súčasťou.“

Čo to znamená? Volíš? Dobre, potom máš právo sa posťažovať, ak ten, komu si dal hlas ťa sklamal. Nevolíš? Dobre, ale neskôr sa nesťažuj, keď sa ti nebude páčiť prístup a spôsob, akým vláda a politici vedú krajinu, pretože si to mal možnosť ovplyvniť a neurobil si to.

Samozrejme, že sa na to dá veľmi promptne reagovať slovami: „Ale tam...čo môže jeden hlas ovplyvniť? Ja som len jedno zrnko soli v tom kilovom balíčku.“

Nie je to pravda! Aj keby sa ti podarilo to jedno zrnko soli z toho balíčka vybrať, vedz, že už to nebude jedno kilo. Bude to nejakých 0,999...kg. :) Aj ty, malé zrnko soli, máš podiel na tom, aby ten balíček bol klasifikovaný ako 1 kilový. :) Aj ty máš v tejto spoločnosti hodnotu!

Článok 2 našej Ústavy mimo iného hovorí: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“ Táto norma sa stane konkrétnou len vtedy, ak my ako spoločenstvo občanov si 29. februára nájdeme ozaj pár minút na to, aby sme odvolili.

Preto nás pozývam k tomu, aby sme sa nehrali na urazených a vnútorne zranených občanov pre vyjadrenia hlúpych jednotlivcov, napr.: „Volič je nič, volič je h**no...“. S prepáčením. Pretože, ak by tento výrok bol pravdivý, ten, kto ho povedal, by nikdy nemal možnosť vo veľkom ryžovať na daniach nás všetkých. Preto poďme voliť, a ešte pred tým si poriadne premyslíme komu to hodíme, aby ľudia s takýmito názormi už viac nemohli tancovať na našich hlavách.